Сотни людей оставались без света четыре дня из-за халатности чиновников

В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту перебоев в электроснабжении в поселках Полинчет и селе Кондратьево в Тайшетском районе с 4 по 7 февраля. Местных чиновников подозревают в халатности.

В населенных пунктах проживают 400 человек. Установлено, что администрации муниципальных образований не приняли должных мер по организации электроснабжения. Расследование находится на контроле у прокуратуры, отмечает ИА IrkutskMedia.

Как сообщалось 5 февраля, в Новгородской области из-за налипания снега на провода произошел обрыв линии электропередачи. Более 3 тыс. человек в 143 населенных пунктах остались без электричества.