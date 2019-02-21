Электроснабжение в Ухте восстановлено

В Коми сотрудники филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» полностью восстановили подачу электроэнергии потребителям в Ухте. В компании выясняют причины технологического нарушения.

Сигнал о неполадках в распределительной сети 10 кВ города поступил на пульт диспетчера 21 февраля в 11:58. Без света остались несколько улиц города. Специалисты оперативно начали подключать потребителей по резервным схемам, напоминает ИА «Комиинформ».

В Брянской области жители семи районов остались без света из-за снегопада, который обрушился на регион в ночь на 13 февраля. Подача электричества была нарушена в Погарском, Стародубском, Карачевском, Навлинском, Брянском, Брасовском и Трубчевском районах.