Снегопад обесточил дома в семи районах Брянской области

В Брянской области жители семи районов остались без света из-за снегопада, который обрушился на регион в ночь на 13 февраля. Подача электричества нарушена в Погарском, Стародубском, Карачевском, Навлинском, Брянском, Брасовском и Трубчевском районах.

Специалисты энергослужб и представители чрезвычайного ведомства проводят восстановительные работы, пишет NASHBRYANSK.RU.

Как сообщалось 8 февраля, энергетики в Якутии прекратили электроснабжение домов, где проживают более 36 тыс. человек. Причиной такого решения стала изморозь на высоковольтных линиях электропередач, появившаяся в результате 30-градусных морозов.