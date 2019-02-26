Прямой эфир

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение проверить распространившуюся в СМИ информацию о росте цен на авиабилеты за последние два месяца. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил агентству «РИА Новости» заместитель руководителя ведомства Александр Редько.

Общий сбор: у российских авиакомпаний хотят отобрать привилегии
Отказ от льготной стоимости услуг аэропортов может привести к росту цен на билеты

«ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе с тем выводы о резком росте цен из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются», — сказал он, добавив, что изменения цен в этой сфере происходят с учетом спроса и платежеспособности населения, а не затрат перевозчика.

Редько посчитал преждевременной оценку динамики по данным двух месяцев низкого сезона. По его мнению, чаще всего авиабилеты покупаются у авиакомпаний без посредников. В связи с этим он назвал непрезентативными показатели продаж через агентства-агрегаторы.

Ранее 26 февраля издание «Коммерсант» сообщило, что стоимость авиабилетов за декабрь–февраль выросла в среднем в на 5–33%. Об этом свидетельствуют данные сервисов электронной торговли билетами.

11 февраля ФАС поддержала предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков. Таким образом, российские авиакомпании могут лишиться права на льготную стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах. Сейчас обслуживание самолетов в аэропортах зарубежным авиакомпаниям обходится в три раза дороже, чем российским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
ФАС предложила изменить требования к банкам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017