Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение проверить распространившуюся в СМИ информацию о росте цен на авиабилеты за последние два месяца. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил агентству «РИА Новости» заместитель руководителя ведомства Александр Редько.

«ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе с тем выводы о резком росте цен из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются», — сказал он, добавив, что изменения цен в этой сфере происходят с учетом спроса и платежеспособности населения, а не затрат перевозчика.

Редько посчитал преждевременной оценку динамики по данным двух месяцев низкого сезона. По его мнению, чаще всего авиабилеты покупаются у авиакомпаний без посредников. В связи с этим он назвал непрезентативными показатели продаж через агентства-агрегаторы.

Ранее 26 февраля издание «Коммерсант» сообщило, что стоимость авиабилетов за декабрь–февраль выросла в среднем в на 5–33%. Об этом свидетельствуют данные сервисов электронной торговли билетами.

11 февраля ФАС поддержала предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков. Таким образом, российские авиакомпании могут лишиться права на льготную стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах. Сейчас обслуживание самолетов в аэропортах зарубежным авиакомпаниям обходится в три раза дороже, чем российским.