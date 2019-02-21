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ФАС предложила изменить требования к банкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить требования для допуска банков к выдаче гарантий или размещению бюджетных средств. Как рассказали «Известиям» в службе, соответствующее обращение направлено в Минфин.

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По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в случае принятия нового законопроекта, банки будут оценивать на основании кредитных рейтингов. В настоящее время учитываются величина банковского капитала и участие в финансовой структуре государства.

Несмотря на то, что утверждение минимального размера капитала призвано защищать права кредиторов, при оценке надежности банков этот показатель не является ключевым, считают в международной юрфирме «Ильяшев и партнеры». Там напомнили о санации в 2017 году входившей в топ-10 кредитной организации «ФК Открытие».

Эксперты полагают, что мера позволит повысить конкурентоспособность и качество услуг небольших кредиторов с эффективной бизнес-моделью. По приблизительным подсчетам, это одна четвертая от общего числа действующих в стране банков.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 22 февраля.

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