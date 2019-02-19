Прямой эфир

В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на продукты растут, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов в интервью «РИА Новости», опубликованном во вторник, 19 февраля.

«Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его», — заявил Цыганов.

Он добавил, что покупатели должны войти в положение производителя, поскольку при низких ценах развитие производства невозможно.

В качестве примера Цыганов назвал ситуацию с ценами на курицу и яйца, которые сначала снижались из-за развития этого сектора несколько лет назад, а теперь повышаются, поскольку производители нуждаются в прибыли, в том числе для выплаты кредитов и долгов предприятий.

5 февраля замглавы ведомства Андрей Цариковский заявил, что весенний скачок цен на топливо в 2018 году могли спровоцировать сговорившиеся трейдеры, и ФАС России планирует возбудить дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС возбудила дело о координации цен на смартфоны и планшеты Samsung
ФАС установила вину нескольких трейдеров в резком скачке цен на бензин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017