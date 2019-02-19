В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

Цены на продукты растут, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов в интервью «РИА Новости», опубликованном во вторник, 19 февраля.

«Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его», — заявил Цыганов.

Он добавил, что покупатели должны войти в положение производителя, поскольку при низких ценах развитие производства невозможно.

В качестве примера Цыганов назвал ситуацию с ценами на курицу и яйца, которые сначала снижались из-за развития этого сектора несколько лет назад, а теперь повышаются, поскольку производители нуждаются в прибыли, в том числе для выплаты кредитов и долгов предприятий.

5 февраля замглавы ведомства Андрей Цариковский заявил, что весенний скачок цен на топливо в 2018 году могли спровоцировать сговорившиеся трейдеры, и ФАС России планирует возбудить дело.