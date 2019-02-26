Карантин по гриппу и ОРВИ сняли в Томской области

Роспотребнадзор отменил действие карантина в Томской области. В течение двух недель в регионе показатели заболеваемости были ниже эпидемических порогов.

Запрет на проведение массовых мероприятий и ограничение посещения пациентов в больницах был введен 22 января. Тогда же Роспотребнадзор ограничил посещение воспитанников интернатов, а в школах и детских садах был введен утренний фильтр. По данным ведомства, в течение двух недель заболеваемость оставалась ниже эпидпорога, в связи с этим карантинные мероприятия решено отменить. Об этом сообщает РИА «Томск».

Заболеваемость превышает пороговые значения только в двух муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ снизилась в Республике Коми.