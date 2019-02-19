Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Якутии

Медики зафиксировали значительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутии. При этом эпидемический порог превышен на 40%.

По данным Роспотребнадзора, за неделю сократилось число районов, где зафиксировано превышение эпидпорога. В Якутске заболеваемость соответствует пороговой. Согласно данным лабораторного мониторинга, в два раза уменьшилась циркуляция вирусов гриппа. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Жителям республики по-прежнему рекомендовано принимать меры профилактики, избегать контакта с лицами, у которых заметны симптомы ОРВИ, а также сократить время пребывания в местах массового скопления людей.

Неделей ранее эпидемиологический порог по совокупному населению Якутии был превышен почти на 81%. Введение карантина в школах Якутска позволило значительно сократить заболеваемость среди детей.