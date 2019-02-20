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Почти 20 тыс. человек заболели ОРВИ в Удмуртии за последнюю неделю

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В Удмуртской Республике за прошедшую неделю ОРВИ заболели 19 818 человек. С 11 по 17 февраля за медицинской помощью в связи с заболеванием обратились 9522 человека, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Большое количество обращений было зафиксировано в Игринском, Юкаменском, Каракулинском, Дебесском, Камбарском и Глазовском районах, а также в Воткинске, Сарапуле и Можге. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Согласно результатам лабораторных исследований было выявлено 146 случаев заболевания гриппом А.

В связи с ростом численности заболевших ОРВИ в столице республики Ижевске с 12 по 18 февраля действовал карантин. Были закрыты все школы города, а также школы в Граховском, Кезском, Воткинском, Можгинском и Игринском районах, а также в Воткинске. Также ограничили посещение девяти детских садов в разных районах республики.

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