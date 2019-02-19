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Карантин в школах Ульяновской области решили продлить

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В Ульяновской области карантин в школах продлили до 26 февраля. Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

С 11 по 17 февраля в регионе зарегистрировано 11 634 случая ОРВИ, в том числе 6923 случая у детей в возрасте до 14 лет. Недельный эпидемический порог превысил показатели предыдущей недели на 65,3%. В Ульяновске зарегистрировано 9039 случаев ОРВИ, недельный эпидпорог за указанный период вырос на 35%. Об этом сообщает 1ul.ru.

12 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число закрытых из-за гриппа школ и детских садов в России. С 4 по 10 февраля были полностью закрыты 3839 школ и 1078 детских садов.

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