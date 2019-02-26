Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Коми

В Республике Коми сократилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога.

По данным Роспотребнадзора, за неделю к медикам обратились 11,8 тыс. человек. Около 57,8% заболевших составляют дети. Уровень заболеваемости превышает эпидпорог в Сыктывкаре, Ухте и нескольких муниципальных районах. В целом по региону заболеваемость ниже эпидпорога, сообщает ИА «Комиинформ».

Специалисты уточняют, что выделенные вирусы гриппа не обладают специальной устойчивостью к имеющимся в аптеках лекарственным препаратам. У тех пациентов, которые ранее сделали прививки от гриппа, осложнения не развиваются.