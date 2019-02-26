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Греф рассказал о потерях Сбербанка из-за искусственного интеллекта

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Ошибки искусственного интеллекта привели Сбербанк к крупным денежным потерям. Об этом рассказал глава банка Герман Греф.

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«Искусственный интеллект принимает решение, как правило, в больших системах. И маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», — приводит его слова «РИА Новости».

В Сбербанке учатся предотвращать подобные ошибки в дальнейшем — например, верифицируют действия искусственного интеллекта с помощью фильтров, подчеркнул Греф.

Греф добавил, что искусственный интеллект очень полезен для решения «неинтересных, повседневных» задач, связанных с большим количеством вычислений, выполняемых механически.

В ноябре 2018 года глава Сбербанка сообщил, что из-за внедрения искусственного интеллекта в банке сократили большое число сотрудников, занимавшихся несложными операциями. По его словам, теперь они делают совершенно другую работу, «и уровень принятия решения этими людьми значительно повышен».

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