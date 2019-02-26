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Нижегородеца осудили за убийство на почве ссоры из-за компьютерной игры

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Студента нижегородского техникума отправили в колонию строгого режима за убийство приятеля, которое он совершил на фоне ссоры из-за компьютерной игры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, 6 мая 2018 года 20-летний студент пришел к 23-летнему другу из Выксы, живущему в общежитии учебного заведения, и несколько раз ударил его ножом. Пытаясь скрыть следы своего преступления, студент вымыл комнату, украл комплектующие для компьютера и покинул общежитие. На следующий день тело убитого молодого человека нашла его родственница.

«Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему студенту техникума в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве и краже», — приводит телеканал «360» сообщение СК.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признался, что между ним и жертвой произошла ссора из-за компьютерной игры. Суд приговорил студента к девяти годам в исправительной колонии строгого режима.

4 февраля сообщалось, что студента колледжа ранили ножом в Москве.

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