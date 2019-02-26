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В ОЗХО не поддержали предложение России расширить список запрещенных веществ

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Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
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Страны Запада в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России расширить список запрещенных веществ. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил постоянный представитель страны в организации Александр Шульгин в ходе пресс-конференции в Гааге.

«Западные страны поставили заслон российскому предложению. Сделали это по надуманным причинам», — цитирует его ТАСС.

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Негативные результаты голосования постпред в ОЗХО объяснил тем, что Соединенные Штаты и их союзники проводят эксперименты над предлагаемыми к запрету веществами.

«Нам хорошо известно, что США, Великобритания в натовских специализированных центрах проводят активные работы и исследования с запрещенными химикатами», — цитирует Шульгина агентство «РИА Новости».

Шульгин добавил, что за инициативу выступили девять стран, против — 20, еще 10 воздержались. Он отметил, что США, голосуя против предложения, отклоняют и свой проект, так как в них есть «определенная перекличка».

В ноябре 2018 года стало известно о решение учредить в рамках ОЗХО атрибутивный механизм. Его цель — определить виновных в применении химоружия.

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