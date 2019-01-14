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Совет ОЗХО предложил включить «Новичок» в список запрещенных веществ

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Фото: flickr.com/OPCW
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Исполнительный совет ОЗХО рекомендовал включить использованное в британском Солсбери отравляющее вещество в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом 14 января сообщило представительство Великобритании в организации.

«По вопросу добавления опасных веществ, включая использованное в Солсбери, в списки КЗХО наметился хороший прогресс. Встреча исполнительного совета рекомендовала принять предложение», — приводит сообщение агентство ТАСС.

Возразить на данное предложение страны — члены организации могут в течение 90 дней.

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О необходимости пересмотра Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) заявлял глава делегации РФ Георгий Каламанов в конце ноября 2018 года.

Предложение по добавлению якобы примененного в Солсбери вещества в приложение КЗХО внесли Канада, Нидерланды и США. Возможные изменения обсуждаются 14 января на внеочередной встрече Исполнительного совета ОЗХО.

4 марта в Солсбери были отравлены бывший британский агент и экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По версии Лондона, при покушении использовалось нервно-паралитическое вещество А234 типа «Новичок», разработанное в России.

Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их агентами ГРУ.

В Москве не раз указывали на бездоказательность этих обвинений и утверждают, что британская сторона отказывается от сотрудничества по делу. Сами Петров и Баширов также отрицают причастность к инциденту. 

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