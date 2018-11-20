Постпред оценил сроки начала действия обвинительного механизма ОЗХО

Атрибутивная группа в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), имеющая права определять виновных в применении химического оружия, сможет начать свою работу достаточно быстро, заявил во вторник постпред России при организации Александр Шульгин. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС.

«На данном этапе Техсекретариатом ОЗХО принимаются усилия по созданию атрибуции, в первую очередь для Сирии. Они набирают специалистов, закупают оборудование. По Сирии, наверное, всё должно сложиться согласно планам Техсекретариата, достаточно быстро», — сказал он.

В Гааге накануне началась генеральная конференция ОЗХО, на ней примут решение по расширению полномочий организации и наделении ее атрибутивной функцией, которая позволит определять виновного или предположительно виновного в применении химоружия. Сейчас организация может определять, имело ли место применение запрещенных веществ.

В понедельник Шульгин сообщил, что создание атрибутивного механизма в ОЗХО направлено против Российской Федерации, а также подчеркнул, что в Сирии Западу необходимо добиться свержения законной власти.