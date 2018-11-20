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Постпред оценил сроки начала действия обвинительного механизма ОЗХО

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Muhmmad Al-Najjar
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Атрибутивная группа в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), имеющая права определять виновных в применении химического оружия, сможет начать свою работу достаточно быстро, заявил во вторник постпред России при организации Александр Шульгин. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС.

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«На данном этапе Техсекретариатом ОЗХО принимаются усилия по созданию атрибуции, в первую очередь для Сирии. Они набирают специалистов, закупают оборудование. По Сирии, наверное, всё должно сложиться согласно планам Техсекретариата, достаточно быстро», — сказал он.

В Гааге накануне началась генеральная конференция ОЗХО, на ней примут решение по расширению полномочий организации и наделении ее атрибутивной функцией, которая позволит определять виновного или предположительно виновного в применении химоружия. Сейчас организация может определять, имело ли место применение запрещенных веществ.

В понедельник Шульгин сообщил, что создание атрибутивного механизма в ОЗХО направлено против Российской Федерации, а также подчеркнул, что в Сирии Западу необходимо добиться свержения законной власти.

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