Оформление электронных виз могут ввести на пункте Амурзет в ЕАО

Смешанный пункт пропуска Амурзет может стать первым в ЕАО, где будет применяться упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам. Соответствующее предложение в законодательство подготовило Минвостокразвития России.

«Это позволит увеличить туристический поток в регион, повысит инвестиционную привлекательность, привлечет потенциальных инвесторов, положительно отразится на экономике Дальнего Востока в целом», — пояснил статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, передает ИА ЕАОMedia.

Кроме смешанного пункта пропуска Амурзет (ЕАО), в список хотят включить СПП Благовещенск (Амурская область) и Покровка (Хабаровский край), многосторонние автомобильные пункты пропуска Забайкальск (Забайкальский край), Кяхта (Бурятия), речной пункт пропуска Хабаровск. Напомним, Полтавка и Турий Рог в Приморье функционируют с использованием механизма электронных виз с 1 января 2018 года.

Как стало известно 20 февраля, Россия упростит процедуру получения виз для отдельных видов организованных туристических поездок, среди которых медицинские, образовательные, деловые, спортивные и культурные. Среди разрабатываемых мер — расширение использования электронных виз, их ускоренное оформление. Введение изменений предусмотрено до 1 июля 2019 года.