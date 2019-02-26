Прямой эфир

Частную клинику в Липецке оштрафовали за многочисленные нарушения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многочисленные нарушения обнаружили специалисты Росздравнадзора в работе частного лечебно-оздоровительного центра в Липецке. Администрацию клиники Арбитражный суд области оштрафовал на 50 тыс. рублей.

Как отмечает GOROD48, проверка в медицинском центре на улице Семашко проводилась в конце 2018 года. Эксперты нашли 18 нарушений лицензионных требований. В частности, в кабинетах лора, невролога, хирурга, психиатра, акушера и нарколога не было полного комплекта обязательного оборудования, медкарты были заполнены не полностью или кратко, не нашлось подтверждения квалификации персонала.

Администрации клиники вменили ответственность по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований, предусмотренных лицензией».

Ранее сообщалось, что в Саратове возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в одной из клиник. Она умерла из-за массивной кровопотери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии
Елена Малышева оценила решение суда о штрафе для ее клиники

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017