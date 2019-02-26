Частную клинику в Липецке оштрафовали за многочисленные нарушения

Многочисленные нарушения обнаружили специалисты Росздравнадзора в работе частного лечебно-оздоровительного центра в Липецке. Администрацию клиники Арбитражный суд области оштрафовал на 50 тыс. рублей.

Как отмечает GOROD48, проверка в медицинском центре на улице Семашко проводилась в конце 2018 года. Эксперты нашли 18 нарушений лицензионных требований. В частности, в кабинетах лора, невролога, хирурга, психиатра, акушера и нарколога не было полного комплекта обязательного оборудования, медкарты были заполнены не полностью или кратко, не нашлось подтверждения квалификации персонала.

Администрации клиники вменили ответственность по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований, предусмотренных лицензией».

Ранее сообщалось, что в Саратове возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в одной из клиник. Она умерла из-за массивной кровопотери.