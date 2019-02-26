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Жители опасаются падения памятника ракете в Омске

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Жители Омска опасаются падения 32-метрового памятника «Ракета», установленного напротив торгового центра «Октябрьский» у кинотеатра «Космос». Он стал напоминать Пизанскую башню — наклонился в сторону ТЦ и может обрушиться. Об этом сообщил омич Андрей Андреев. Он требует как можно скорее закрыть проход в районе памятника и провести экспертизу состояния ракеты.

Между тем в мэрии города заявили, что специалисты осмотрели памятник, проверили крепежные элементы и целостность конструкции. По заключению комиссии, конструкция имеет отклонение, но всего в один градус, что является ничтожным, сообщает ИА «Омскрегион».

Кроме того, представители филиала ГКНПЦ имени Хруничева, которые устанавливали памятник, в ближайшее время также проведут проверку объекта. Предыдущая проверка проводилась в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалась, что в городе Ливны Орловской области с постамента рухнул Су-9. По одной из версий, конструкция не выдержала тяжести снега.

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