Прямой эфир

Житель Коми разбил памятник рублю из-за чувства несправедливости

0
Фото: ТАСС/Юрий Осетров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Республики Коми, разбивший памятник рублю в Сыктывкаре, предстанет перед судом по обвинению в вандализме. Он полностью признал вину.

Сталина у них нет: в Новосибирске спорят из-за установки монумента
В городе завершаются общественные слушания об увековечении памяти вождя

Инцидент произошел 27 апреля, сообщает прокуратура республики. Неоднократно судимый 22-летний мужчина шел через сквер и увидел знак рубля, установленный рядом с отделением Национального банка. Он два раза ударил по скульптуре ногой, она упала и разбилась. Ущерб составил 303 тыс. рублей.

Мужчина объяснил, что причиной его действий стало «острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением», отметили в ведомстве.

Памятник рублю в Сыктывкаре установлен осенью 2015 года. Он выполнен из стекла и металла в виде прозрачной панели с символом национальной валюты. После атаки вандала стекло разбилось, сам знак упал, а пьедестал треснул.

8 ноября в подмосковной Лобне хулиганы повредили антивандальные фонари на улице Борисова. Они не только разбили светильники, но и смогли вытащить часть диодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Хорватии вандал повалил памятник и сломал ногу
По факту порчи пермского «Счастья не за горами» возбудили дело

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017