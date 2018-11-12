Житель Коми разбил памятник рублю из-за чувства несправедливости

Житель Республики Коми, разбивший памятник рублю в Сыктывкаре, предстанет перед судом по обвинению в вандализме. Он полностью признал вину.

Инцидент произошел 27 апреля, сообщает прокуратура республики. Неоднократно судимый 22-летний мужчина шел через сквер и увидел знак рубля, установленный рядом с отделением Национального банка. Он два раза ударил по скульптуре ногой, она упала и разбилась. Ущерб составил 303 тыс. рублей.

Мужчина объяснил, что причиной его действий стало «острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением», отметили в ведомстве.

Памятник рублю в Сыктывкаре установлен осенью 2015 года. Он выполнен из стекла и металла в виде прозрачной панели с символом национальной валюты. После атаки вандала стекло разбилось, сам знак упал, а пьедестал треснул.

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