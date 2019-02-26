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Перечислены регионы с самыми высокими зарплатами врачей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размер средней зарплаты у врачей в России в 2018 году составил 75 007 рублей. Это на 24% выше, чем годом ранее — медики в среднем зарабатывали 56 445 рублей. Выше всего зарплаты в этой сфере на Чукотке — более 180 тыс. рублей в месяц.

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Как следует из данных Росстата, которые приводит во вторник, 26 февраля, RT, эта сумма сравнима с доходом врачей в Ямало–Ненецком автономном округе. Третье место досталось Ненецкому автономному округу, где средняя зарплата доктора составляет 158 тыс, за ней идет Магаданская область (143 тыс.) и Москва. Средняя зарплата столичных врачей составляет 138,6, тыс. рублей.

Низкие зарплаты у медиков Кавказа — Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Там врачи в среднем получают около 43 тыс. рублей в месяц.

В Минздраве эти данные подтвердили, напомнив, что средняя зарплата медицинских работников в России в 2018 году в соответствии с указом президента должна быть в два раза вышей средней по региону.

18 февраля эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

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