На Камчатку доставили береговые ракетные комплексы «Бал»

Новые береговые ракетные комплексы «Бал» доставлены на Камчатку, где они должны заменить комплексы предыдущего поколения, которые уже сняли с вооружения Тихоокеанского флота. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«В соответствии с программой перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот пополнился новыми береговыми ракетными комплексами «Бал», — приводит ТАСС заявление представителя Тихоокеанского флота.

В общей сложности на полуостров было доставлено десять боевых машин из состава дивизионного комплекта комплекса. Расчеты береговых ракетных комплексов должны в ближайшее время начать освоение новой техники.

Береговой ракетный комплекс «Бал» вооружен 32 противокорабельными ракетами Х-35, а дальность поражения системы составляет более 120 км. Комплекс оборудован приборами ночного видения и современной аппаратурой. Благодаря новейшей системе навигации «Бал» может быстро менять стартовые позиции. Время развертывания ракетного комплекса — всего 10 минут.

В январе испытания берегового ракетного комплекса «Бал» прошли в Крыму.