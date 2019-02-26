Глава МИД Ирана сообщил об уходе в отставку

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявил о решении подать в отставку. Дипломат в Instagram попросил прощения у граждан за недочеты, допущенные во время работы на посту главы МИД, передает RT.

Информационное агентство Tasnim со ссылкой на ряд источников подтверждает отставку Зарифа, однако не поясняет, принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани.

Зариф был одним из наиболее узнаваемых на мировой арене официальных лиц Ирана. Он сыграл видную роль при заключении соглашения по атому между Ираном и «шестеркой» международных посредников.

В ноябре Вашингтон продлил действие санкций против Тегерана, которые затрагивают нефтяной сектор республики. 24 января антииранские ограничения были расширены.

Позже посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что республика пока не собирается выходить из ядерной сделки, однако власти страны могут рассматривать разные сценарии.



