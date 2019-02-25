В Москве устранили сбой в работе сервисов по оплате парковки

Сбой в работе сервиса по оплате парковки в Москве устранен. Об этом сообщил сервис «Московский паркинг».

«В настоящий момент все сервисы оплаты парковки полностью восстановлены и доступны для автомобилистов», — сообщила пресс-служба.

Ранее 25 февраля некоторые пользователи заявили о сложностях с оплатой парковок через голосовые сообщения, SMS и мобильное приложение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

19 февраля власти столицы предложили доработать мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД «Помощник Москвы». Сейчас оно позволяет фиксировать нарушения правил оплаты парковки, а также случаи парковки под запрещающими знаками, на пешеходных переходах и тротуарах, газонах и местах такси. В будущем появится возможность фиксации нарушений правил стоянки на инвалидных местах, на остановках городского транспорта и др.

В городском департаменте транспорта «Известиям» сообщили, что для этого в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) необходимо внести поправки о возможности администрировать правонарушения в области благоустройства (парковка на газонах и контроль оплаты парковки), фиксации нарушений в том числе путем фотосъемки, работы с региональным порталом госуслуг. Кроме того, надо исключить требование, что программное обеспечение должно быть составной частью Единого государственного портала.