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В Москве мужчина отправил директора школы в больницу ударом монтировки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мужчина побил директора столичной школы № 2109 в Южном Бутово. Об этом 25 февраля рассказали «Известиям» в пресс-службе департамента образования Москвы.

Инцидент произошел в одном изданий школы, где директор Любовь Егорова встречалась с воспитателем детсада, входящим в состав образовательного учреждения.

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В ТАСС сообщили, что на воспитателя поступали жалобы со стороны родителей. На встречу с руководством она пришла со своим братом, который хотел выяснить, почему ее перевели в другую дошкольную группу. У мужчины оказалась при себе монтировка.

«Между собеседниками возник конфликт, в результате которого мужчина применил силу», — сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.

Полиция задержала нападавшего и начала доследственную проверку по факту произошедшего. Егоровой оказали первую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Для тщательного медицинского обследования ее доставили в больницу.

Ранее в феврале сообщалось, что Росгвардия подготовила изменения в законодательство, которые позволят повысить качество охраны школ. Проекты постановлений будут внесены в кабмин в ближайшее время.

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