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Школу отремонтируют в Калуге по просьбе жителей

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В Калуге планируют провести ремонт общеобразовательной школы № 47. Об этом стало известно в ходе приема граждан по личным вопросам, который губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провел в Общественной приемной президента РФ Владимира Путина в Калужской области в понедельник, 25 февраля.

С просьбой провести ремонт в школе к губернатору обратились жители поселка Куровское города Калуги. Присутствовавшие на приеме министр образования и науки Александр Аникеев и глава города Дмитрий Разумовский признали, что проблема есть, и пообещали, что она будет решена, пишет газета «Весть».

Так, с 2019 года стартует ремонт школы, который будет разделен на несколько этапов. На проведение в этом году работ направят порядка 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в 2019 году на территории Калужской области планируют построить семь детских садов и две школы. При этом, ход строительство детсадов хотят взять на особый контроль.

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