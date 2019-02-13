Строительство детских садов возьмут под особый контроль в Калужской области

В Калужской области хотят взять под особый контроль ход строительства новых детских садов. С таким поручением к главам муниципалитетов обратился вице-губернатор региона Константин Горобцов.

«Если строительство школ уже ведется, то с детскими садами придется подключиться по линии межведомственного взаимодействия. Сегодня стройка еще не началась, а идет уже февраль. Весной в регионе должно вестись полномасштабное строительство объектов образовательной сферы», — приводит слова Горобцова газета «Весть».

В 2019 году на территории Калужской области планируют построить семь детских садов и две общеобразовательные школы.

Отмечается, что регион принимает участие в национальном проекте «Образование», рассчитанный до 2024 года. В рамках проекта в области планируют в первую очередь создать материально-техническую базу для обучения и воспитания детей.