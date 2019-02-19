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Академию спортивной гимнастики и гребной центр построят в Калужской области

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В Калужской области планируют построить академию спортивной гимнастики и гребной центр. Планы создания спортивных организаций обсудили на состоявшейся во вторник, 19 февраля, коллегии министерства спорта Калужской области.

Академию спортивной гимнастики хотят открыть на базе школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Ларисы Латыниной в Обнинске. Гребной центр планируют устроить в Калуге на Яченском водохранилище, пишет газета «Весть».

На данный момент идут проектные работы. Губернатор региона поддержал инициативы и выразил надежду, что в будущем калужские спортсмены смогут стать Олимпийскими чемпионами, а новый гребной центр позволит вернуть еще недавно существовавшую в регионе популярность данному виду спорта.

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