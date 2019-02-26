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Священник призвал россиянок никогда не раздеваться перед врачами

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Протоиерей Андрей Ткачев из храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области призвал верующих россиянок никогда не раздеваться перед врачами-мужчинами, даже если это вопрос жизни и смерти. Свою позицию он озвучил в авторской программе на телеканале «Царьград», которую уже удалили с сайта.  

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Также он упрекнул жительниц России в том, что они ходят «враспонашку» в общественных местах. 

«Раздеваются везде! И в докторской, и на пляже, и на танцульках — все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие», — приводит слова Ткачева радиостанция «Говорит Москва»

Помимо этого протоиерей высказал мнение, что современная медицина не гарантирует человеку выздоровление. Он, в частности, обрушился с критикой на цены на услуги и тех, кто «вырезает почки, продает квартиры» на оплату своего лечения.

«Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось — умирайте! А куда деваться? Понимаете?» — посоветовал Ткачев, добавив, что он, конечно, «не истина в последней инстанции, но что-то здесь есть такое».

Позже в разговоре с радиостанцией священнослужитель пояснил, что не призывал людей отказаться от медицинской помощи и «никому мозги не переправлял».

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