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Трамп призвал ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть

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Фото: REUTERS/Mike Stone
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Президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 февраля, выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить меры, направленные на их повышение.

«Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим», — написал американский лидер в Twitter.

Ранее в феврале нефть Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года на фоне новостей о сокращении нефтедобычи ОПЕК+, преодолев отметку в $66 и $56 за баррель соответственно.

В декабре прошлого года Трамп также выражал надежду, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти на мировой рынок.

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