Трамп призвал ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 февраля, выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить меры, направленные на их повышение.
«Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим», — написал американский лидер в Twitter.
Ранее в феврале нефть Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года на фоне новостей о сокращении нефтедобычи ОПЕК+, преодолев отметку в $66 и $56 за баррель соответственно.
В декабре прошлого года Трамп также выражал надежду, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти на мировой рынок.