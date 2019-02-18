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Россия вышла на второе место по добыче нефти в мире в 2018 году

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия достигла рекордного показателя по добыче нефти в прошлом году — 10,7 млн баррелей в сутки. Эти результаты позволили обогнать Саудовскую Аравию, следует из данных JODI.

Первое место по-прежнему занимают США с показателем 11,66 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия занимает третью позицию с показателями 7,69 млн баррелей, сообщает телеканал «360».

12 февраля министр энергетики Александр Новак рассказал, что Россия планирует сократить нефтедобычу. По словам главы Минэнерго, такие меры принимаются, чтобы как можно скорее выйти на показатели договоренностей организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи.

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