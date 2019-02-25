Два зампреда правления покинут «Газпром»

«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».

По данным издания, решения о прекращении их полномочий в ближайшее время будут приняты советом директоров компании. Известно, что Медведев продолжит трудиться на благо холдинга. Он займется деятельностью Международного делового конгресса и футбольного клуба «Зенит».

Голубев проработал на этой должности не менее 16 лет, занимался вопросами внутреннего газового рынка и отношениями с Белоруссией. В свою очередь, Медведев, проработав в правлении на год больше, отвечал за экспортный блок. Отмечается, что это крупнейшая перестановка внутри компании с конца 2011 года.

15 февраля глава компании Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» начнет поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» раньше намеченного срока — с 1 декабря 2019 года. По его словам, реализация проекта идет с опережением графика.