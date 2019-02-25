Прямой эфир

Два зампреда правления покинут «Газпром»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».

По данным издания, решения о прекращении их полномочий в ближайшее время будут приняты советом директоров компании. Известно, что Медведев продолжит трудиться на благо холдинга. Он займется деятельностью Международного делового конгресса и футбольного клуба «Зенит».

Голубев проработал на этой должности не менее 16 лет, занимался вопросами внутреннего газового рынка и отношениями с Белоруссией. В свою очередь, Медведев, проработав в правлении на год больше, отвечал за экспортный блок. Отмечается, что это крупнейшая перестановка внутри компании с конца 2011 года.

15 февраля глава компании Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» начнет поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» раньше намеченного срока — с 1 декабря 2019 года. По его словам, реализация проекта идет с опережением графика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал сроки начала поставок газа в Европу по «Северному потоку – 2»
Новак назвал условия для подписания нового транзитного договора с Украиной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017