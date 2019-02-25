Суд над убийцами студента из Африки отложили в Казани

В Верховном суде Татарстана отложили на более поздний срок рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Африки. Причина — неявка на заседание адвоката одного из подсудимых. Начало первого процесса по делу перенесено на 26 февраля.

На скамье подсудимых – четверо. Руслану Архипову, Роману Халилову, Ростиславу Малахову и Аделю Аскарову предъявлены обвинения по 18 эпизодам, в том числе разбои, создание организованного преступного сообщества и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает портал Inkazan.ru.

Убийство 24-летнего студента юридического факультета Казанского федерального университета (КФУ) Махджуба Тиджани Хасана произошло 16 февраля 2017 года. На теле убитого обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области груди и открытую травму головы.