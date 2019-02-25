Назарбаев назначил премьер–министра Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении премьер-министром правительства страны Аскара Мамина. Об этом пресс-служба главы государства сообщила в понедельник, 25 февраля, на официальной странице в Twitter.

Аскар Мамин родился в 1965 году. Он работал министром транспорта и коммуникаций Казахстана (2006–2006 гг.), главой Астаны (2006–2008 гг.), первым зампредом правительства страны (2016–2019 гг.).

21 февраля Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики. Он заявил, что правительство республики не справляется со своими обязанностями и должно уйти в отставку.