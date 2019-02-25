Метеорологический спутник «Электро-Л» запустят в ноябре 2019 года

Запуск метеорологического спутника «Электро-Л» №3 состоится в конце ноября 2019 года. Об этом «РИА Новости» сообщает в понедельник, 25 февраля, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Отправку в космос спутника «Электро-Л» №3 ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур планируется осуществить 20 ноября 2019 года», — цитирует собеседника агентство.

Спутник «Электро-Л» №1 был запущен с Байконура в 2011 году. В 2017 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй «Электро-Л».

21 февраля глава Росгидромета Максим Яковенко сообщил, что ведомство намерено запустить ряд малых спутников, чтобы компенсировать потери метеорологических спутников. По его словам, у Росгидромета есть две геофизические ракеты-носителя. Они способны вывести 15 кг оборудования на орбиты в 115 км и 300 км.