Прямой эфир

Метеорологический спутник «Электро-Л» запустят в ноябре 2019 года

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запуск метеорологического спутника «Электро-Л» №3 состоится в конце ноября 2019 года. Об этом «РИА Новости» сообщает в понедельник, 25 февраля, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Отправку в космос спутника «Электро-Л» №3 ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур планируется осуществить 20 ноября 2019 года», — цитирует собеседника агентство.

Спутник «Электро-Л» №1 был запущен с Байконура в 2011 году. В 2017 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй «Электро-Л».

21 февраля глава Росгидромета Максим Яковенко сообщил, что ведомство намерено запустить ряд малых спутников, чтобы компенсировать потери метеорологических спутников. По его словам, у Росгидромета есть две геофизические ракеты-носителя. Они способны вывести 15 кг оборудования на орбиты в 115 км и 300 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спутник «Ресурс-П» на замену отказавшему запустят в 2020 году
«Роскосмос» расследует ситуацию со спутником EgyptSat-A

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017