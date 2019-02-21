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Метеорологи запустят новые спутники взамен «умершей» группировки

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российская метеорологическая группировка спутников «умерла». Росгидромет намерен запустить взамен ряд малых спутников, рассказал глава ведомства Максим Яковенко.

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«Мы сейчас ищем возможность пойти по опыту тех же японцев, которые стали использовать малые спутники, запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты», — цитирует Яковенко «РИА Новости».

Первый пуск возможен уже в 2019 году, отметил глава Росгидромета. По его словам, у ведомства есть две геофизические ракеты-носителя. Они способны вывести 15 кг оборудования на орбиты в 115 км и 300 км.

Сейчас ведутся переговоры с одной из крупных IT-компаний для создания временной группировки аппаратов, отслеживающих льды.

Ранее 21 февраля Яковенко рассказал, что в России из-за изменений климата участились опасные метеорологические явления. В 2018 году их зафиксировано на 15% больше, чем годом ранее.

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