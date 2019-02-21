Метеорологи запустят новые спутники взамен «умершей» группировки

Российская метеорологическая группировка спутников «умерла». Росгидромет намерен запустить взамен ряд малых спутников, рассказал глава ведомства Максим Яковенко.

«Мы сейчас ищем возможность пойти по опыту тех же японцев, которые стали использовать малые спутники, запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты», — цитирует Яковенко «РИА Новости».

Первый пуск возможен уже в 2019 году, отметил глава Росгидромета. По его словам, у ведомства есть две геофизические ракеты-носителя. Они способны вывести 15 кг оборудования на орбиты в 115 км и 300 км.

Сейчас ведутся переговоры с одной из крупных IT-компаний для создания временной группировки аппаратов, отслеживающих льды.

Ранее 21 февраля Яковенко рассказал, что в России из-за изменений климата участились опасные метеорологические явления. В 2018 году их зафиксировано на 15% больше, чем годом ранее.