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В России участились опасные природные явления из-за изменения климата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские метеорологи зафиксировали свыше тысячи опасных природных явлений в 2018 году. Это на 15% больше, чем годом ранее. Об этом 21 февраля на заседании коллегии Росгидромета сообщил руководитель службы Максим Яковенко.

«Климат меняется, это видно. Меняются процессы, которые происходят на нашей планете. Количество опасных явлений значительно возрастает. В 2018 году отмечалось свыше тысячи опасных явлений, из них 465 нанесли значительный вред экономике и обществу», — цитирует Яковенко «Интерфакс».

По его словам, подразделения Росгидромета в 2018 году выпустили более 2 тыс. штормовых предупреждений. Их оправдываемость составила 95,3%.

Яковенко также отметил, что органы власти еще не сформировали модель реагирования на такие предупреждения, «отсюда и происходят те последствия тяжелые, которые мы наблюдаем».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на 21 февраля. В столице ожидается метель и до -2 градусов.

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