Спутник «Ресурс-П» на замену отказавшему запустят в 2020 году

В 2020 году на замену вышедшему из строя спутнику запустят аппарат «Ресурс-П». Об этом 24 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«По новому графику запуск спутника «Ресурс-П» номер 4 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур планируется в ноябре 2020 года», — цитирует собеседника агентство.

В ноябре прошлого года стало известно, что из трех аппаратов, отправленных в космос, остался лишь один, который и так функционирует за пределами своего гарантийного срока. По данным источника, первый аппарат, отправленный в космос в 2013 году, несмотря на множество сбоев в системе, продолжает функционировать в интересах заказчиков.

Второй аппарат точно так же сталкивался с неисправностями системы терморегулирования и бортовой вычислительной системы до тех пор, пока его не вывели из состава группировки. В сумме он не отработал и половины своего гарантийного срока.

Третий «Ресурс-П» с февраля 2017 года находился под наблюдением из-за отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация.

21 февраля сообщалось, что российская метеорологическая группировка спутников «умерла». Росгидромет намерен запустить взамен ряд малых спутников.