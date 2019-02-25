Посетители британского зоопарка попытались отнять обед у льва

В Дартмурском зоопарке посетителям предложили за £15 (1,2 тыс. рублей) отнять добычу у льва, пишет The Guardian.

Необычный аттракцион представляет собой своеобразное перетягивание каната.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как несколько человек забрасывают канат с куском мяса в вольер к хищнику. Как только лев бросается на добычу, посетители начинают тянуть канат, чтобы вырвать из его пасти еду.

Сотрудники зоопарка пояснили, что таким способом хотят поддержать льва по кличке Джасири в хорошей физической форме.

Однако пользователи Сети не оценили идею зоопарка и заявили, что такое развлечение походит на цирк и вводит животное в стресс.

При этом автор видео и участник перетягивания каната со львом остался очень доволен игрой с хищником, отмечает телеканал «Звезда».

31 декабря сообщалось, что в американском штате Северная Каролина лев сбежал из вольера в зоопарке и убил 22-летнюю девушку-стажера.