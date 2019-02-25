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На ликвидацию свалок в 2019 году выделят 10 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Олег Золото
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В 2019 году правительство планирует выделить около 10 млрд рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок и наиболее зараженных земель общей площадью около 700 га. Об этом «Известиям» рассказали в Минприроды.

В ближайшие шесть лет президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал рекультивировать все проблемные свалки в стране.

В этом году займутся 49 объектами, вблизи которых живет 3,9 млн человек.

На ликвидацию незаконных полигонов и обезвреживание территорий потратят 6,7 млрд из федерального бюджета и 3,1 млрд — из региональных.

Средства выделят 12 субъектам. В 2020 году планируется направить еще 10,4 млрд рублей из федерального бюджета 30 субъектам.

Также 617 млн рублей выделят на ликвидацию городской свалки в Челябинске, которая стала самой крупной в РФ.

Кроме того, рекультивируют и знаменитую «Черную дыру» — нелегальный отстойник промышленных отходов под Дзержинском в Нижегородской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Теория большого сора: в 2019 году на ликвидацию свалок выделят 10 млрд рублей

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