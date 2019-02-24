Прямой эфир

Чиновники и активисты проследят за строительством школы в Кольчугино

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владимирской области создана рабочая группа по контролю за строительством школы в городе Кольчугино. Ее участниками стали представители районной и городской администраций, СМИ и общественности.

Ввода в эксплуатацию самого известного долгостроя в Кольчугино ожидают 550 школьников и их родители. Основная причина переноса сроков — невыполнение обязательств подрядчиком из-за отсутствия оборотных средств. Ранее планировалось сдать объект 31 декабря 2018 года. На сегодняшний день строительные работы продолжаются, в основном это внутренняя отделка здания, передает ИА «Владимирские новости».

В Тамбовской области до 2025 года планируют построить семь новых школ в рамках национального проекта «Образование». На его реализацию регион получит около 9 млрд рублей. Сейчас идет заключение соглашений с министерствами, специалисты создают «дорожные карты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые жилые микрорайоны начнут строить на Курилах в этом году
Классы начальной школы предлагают открывать в жилых домах в Тамбове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017