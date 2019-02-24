Чиновники и активисты проследят за строительством школы в Кольчугино

Во Владимирской области создана рабочая группа по контролю за строительством школы в городе Кольчугино. Ее участниками стали представители районной и городской администраций, СМИ и общественности.

Ввода в эксплуатацию самого известного долгостроя в Кольчугино ожидают 550 школьников и их родители. Основная причина переноса сроков — невыполнение обязательств подрядчиком из-за отсутствия оборотных средств. Ранее планировалось сдать объект 31 декабря 2018 года. На сегодняшний день строительные работы продолжаются, в основном это внутренняя отделка здания, передает ИА «Владимирские новости».

В Тамбовской области до 2025 года планируют построить семь новых школ в рамках национального проекта «Образование». На его реализацию регион получит около 9 млрд рублей. Сейчас идет заключение соглашений с министерствами, специалисты создают «дорожные карты».