Классы начальной школы предлагают открывать в жилых домах в Тамбове

Власти Тамбовской области разрабатывают проект создания классов начальной школы в многоквартирных жилых домах. Это позволит принимать детей на учебу по месту жительства в новых микрорайонах.

Разработкой проекта занимается управление градостроительства и архитектуры. Если его удастся включить в реестр Минстроя, детей удастся обеспечить местами в начальной школе в новых строящихся микрорайонах Тамбовской области.

На реализацию нацпроекта «Образование», который включает строительство новых школ, регион получил около 9 млрд рублей, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». В 2019 году строительство новой школы на 825 мест стартует в Котовске. Также разрабатывается проект сельской школы на 250 мест, которая будет работать по принципу социокультурного комплекса.