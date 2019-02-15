Семь новых школ построят в Тамбовской области за шесть лет

В Тамбовской области до 2025 года планируют построить семь новых школ в рамках национального проекта «Образование». На его реализацию регион получит около 9 млрд рублей. Из них направят средства на строительство образовательных учреждений.

В 2019 году начнется строительство школы в Котовске и одной школы в сельской местности. На данный момент идет проработка макетов, определяются концепции, место для строительства и другие изыскания. Также в планах в этом году открыть школы в Рассказово и Мичуринске. Три школы построят в Тамбове.

Отмечается, что в ближайшие шесть лет в регионе построят семь новых школ, при этом их количество может быть увеличено, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

По словам вице-губернатора области Натальи Астафьевой, сейчас идет заключение соглашений с министерствами, специалисты создают «дорожные карты».