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Реконструкцию двух школ в год будут проводить в Рязани

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Начальник управления образования и молодежной политики Рязани Алексей Зимин сообщил, что планируется ежегодно проводить реконструкцию в двух школах, передает РИА «7 новостей». В 15 школах города дети учатся в две смены. Самая сложная ситуация с местами в школах сложилась в Мервино, Кальном, ДПР-5, 5а, 7,7а, Семчино, на Михайловском шоссе, в центре.

Местами в яслях обеспечены 54% малышей в возрасте до трех лет. По словам заместителя председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской думы Светланы Ворнаковой, ситуация должна улучшиться с введением в эксплуатацию пристроек к существующим детским садам.

Как стало известно 1 февраля, в Тверском педагогическом колледже создали цифровой детский сад. На инновационной площадке есть семь кабинетов с современным интерактивным оборудованием. Для малышей установлена образовательная система EduQuest, интерактивные кубы и smart-панель, конструкторы Lеgo для занятий по робототехнике, мобильный планетарий, интерактивная песочница.

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