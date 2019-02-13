Строительство новой школы завершат в Томске до конца февраля

В Томске до конца февраля 2019 года планируют завершить строительство здания новой школы. Об этом в среду, 13 февраля, журналистам сообщил руководитель объекта Сергей Шпетер.

По его словам, на данный момент здание готово на 90%. Строители проводят пусконаладочные работы, отмывку, завоз оборудования. В феврале объект будет сдан, до конца апреля планируется завезти в школу всё необходимое оборудование, пишет РИА «Томск».

Территория новой школы включает в себя стадион, хоккейную коробку, игровые площадки для начальных классов, площадку для изучения правил дорожного движения. Помимо этого, территория подразумевает 25 парковочных мест.

Строительство школы ведется с октября 2017 года. Стоимость возведения образовательного учреждения составила 1,088 млрд рублей.