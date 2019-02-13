Прямой эфир

Строительство новой школы завершат в Томске до конца февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске до конца февраля 2019 года планируют завершить строительство здания новой школы. Об этом в среду, 13 февраля, журналистам сообщил руководитель объекта Сергей Шпетер.

По его словам, на данный момент здание готово на 90%. Строители проводят пусконаладочные работы, отмывку, завоз оборудования. В феврале объект будет сдан, до конца апреля планируется завезти в школу всё необходимое оборудование, пишет РИА «Томск».

Территория новой школы включает в себя стадион, хоккейную коробку, игровые площадки для начальных классов, площадку для изучения правил дорожного движения. Помимо этого, территория подразумевает 25 парковочных мест.

Строительство школы ведется с октября 2017 года. Стоимость возведения образовательного учреждения составила 1,088 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять новых школ построят в Ростовской области в 2019 году
Новую школу откроют в подмосковных Люберцах в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017