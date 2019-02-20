Новые жилые микрорайоны начнут строить на Курилах в этом году

В рамках программы развития Курильских островов построят четыре новых жилых микрорайона на Шикотане, Итурупе и Кунашире. Работы начнутся в 2019 году. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В течение трех лет в развитие островов государство вложит около 11 млрд рублей, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ТАСС. По словам главы региона, на Курилах уже сейчас возводятся шесть детских садов и четыре школы. В ближайшие два года начнется строительство пяти новых больниц, амбулаторий и акушерских пунктов.

В декабре сообщалось, что участники Курильской программы получат по 1,1 млн рублей из бюджета Сахалинской области. Деньги они могут потратить сразу и на любые цели. Кроме того, им компенсируют часть расходов на аренду жилья из расчета максимум 13,8 тыс. рублей в месяц. Курильская программа распространяется на специалистов, которые приняли решение жить и работать на Курилах в больницах, поликлиниках, школах, домах культуры и спорта.