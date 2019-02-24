Прямой эфир

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Richard Atrero de Guzman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опросов агентства «Киодо».

Острова цвета хаки: Япония приняла программу национальной обороны
Страна восходящего солнца намерена наращивать военную мощь. Угрожает ли это России

По информации журналистов, граждане Окинавы высказались против переноса Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере префектуры. Этой же позиции придерживается губернатор Окинавы Дэнни Тамаки, который выступает за вывод базы за пределы префектуры.

Ранее 24 февраля в Окинаве начался референдум по вопросу переноса Футэмма. Отмечается, что таким образом Дэнни Тамаки хочет продемонстрировать позицию местных жителей, которые настроены против плана центральных властей оставить авиабазу в пределах региона.

В октябре прошлого года сообщалось, что заксобрание Окинавы одобрило законопроект о проведении референдума в регионе по вопросу смены места размещения базы ВВС США. В сентябре местные жители собрали почти 100 тыс. подписей с требованием проведения плебисцита. Согласно тексту законопроекта, власти должны организовать референдум в течение шести месяцев после утверждения губернатором Дэнни Тамаки.

Вместе с тем министр обороны страны Такэси Ивая отметил, что правительство считает нужным оставить базу Футэмма на Окинаве.

В 1999 году Япония и США достигли договоренности и переносе авиабазы из густонаселенного города Гинован, где частые полеты американских вертолетов создавали угрозу местным жителям, в северный район Хэноко. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

Власти Окинавы согласились с этим решением только в 2013 году, однако через два года решение отменил действующий тогда глава региона Такэси Онага, потребовав убрать базу за пределы региона. После его смерти в 2018 году был избран новый губернатор Дэнни Тамаки, который также выступает против присутствия объекта в границах региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония признала Гуайдо временным лидером Венесуэлы
В США намерены принять меры против несогласных с «демократией» в Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017