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Появилось первое фото модернизированного танка Abrams

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Фото: twitter.com
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В Сети появилось первое фото новейшей модификации танка Abrams M1A2C. Снимок был опубликован на сайте Defence Blog.

По данным издания, кадр был сделан на испытательном полигоне США в городе Юма (штат Аризона), где боевая машина проходит завершающую стадию испытаний.

Отмечается, что в новейшей версии танка должен быть исправлен целый ряд недостатков, связанных с его габаритами и мощностью. Также новейшая боевая машина получит защиту от самодельных взрывных устройств и систему Trophy, которая должна повысить защиту машины от гранатометных выстрелов и ракет.

Ранее в феврале эксперт американского журнала The National Interest Чарли Гао заявил, что разрабатываемый Россией переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) способен стать «серьезной угрозой для танков НАТО».

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