Появилось первое фото модернизированного танка Abrams

В Сети появилось первое фото новейшей модификации танка Abrams M1A2C. Снимок был опубликован на сайте Defence Blog.

По данным издания, кадр был сделан на испытательном полигоне США в городе Юма (штат Аризона), где боевая машина проходит завершающую стадию испытаний.

M1A2C with TROPHY APS at YPG pic.twitter.com/AgCtwyXLrQ — 笑脸男人 (@lfx160219) February 22, 2019

Отмечается, что в новейшей версии танка должен быть исправлен целый ряд недостатков, связанных с его габаритами и мощностью. Также новейшая боевая машина получит защиту от самодельных взрывных устройств и систему Trophy, которая должна повысить защиту машины от гранатометных выстрелов и ракет.

Ранее в феврале эксперт американского журнала The National Interest Чарли Гао заявил, что разрабатываемый Россией переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) способен стать «серьезной угрозой для танков НАТО».