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Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

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Фото: commons.wikimedia.org/Pline
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Православные приходы русской традиции выступили против решения синода Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского архиепископата. Об этом 24 февраля рассказал ТАСС источник в русской общине в Париже.

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По его словам, на внеочередном собрании большая часть присутствующих (191 человек) высказалась против притязаний Константинополя, иное мнение выразили лишь 15 человек. Решение о выборе юрисдикции будет принято в июне.

«Архиепископия будет сохранена», — добавил собеседник агентства.

По сведениям источника, в настоящее время под управлением архиепископии находятся 125 приходов во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии и Великобритании.

В ноябре 2018-го Священный синод Вселенского патриархата принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе. В Константинополе объяснили это желанием «укрепить связи с архиепископией русских приходов».

В связи с этим Русская православная церковь (РПЦ) предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Спустя месяц Священный синод РПЦ принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в Юго-Восточной Азии.

Отношения между Московским и Константинопольским патриархатами обострились в начале октября прошлого года после решения последнего предоставить автокефалию неканонической православной церкви на Украине. Вселенский патриарх Варфоломей отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви». В ответ Синод РПЦ вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.

Экзархат — особая административно-территориальная единица, находящаяся в другой стране. Западноевропейский экзархат русской традиции, образованный в 1931 году приходами, вышедшими из юрисдикции Русской церкви, входит в состав Константинопольского патриархата.

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