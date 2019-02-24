На Окинаве начался референдум по вопросу переноса базы ВВС США

В префектуре Окинава на юге Японии в воскресенье, 24 февраля, начался референдум по вопросу переноса авиабазы американской морской пехоты Футэмма. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с помощью референдума губернатор префектуры Дэнни Тамаки хочет продемонстрировать позицию местных жителей, которые настроены против плана центральных властей оставить Футэмму в пределах Окинавы.

В случае, если явка на участки для голосования составит более 25%, итоги референдума будут учтены губернатором префектуры. Однако полученные результаты ни к чему не обязывают правительство страны, так как участие в голосовании принимал лишь один регион.

После завершения голосования Тамаки сообщит о результатах премьер-министру Японии Синдзо Абэ, а также президенту США Дональду Трампу.

В октябре прошлого года сообщалось, что заксобрание префектуры Окинава в Японии одобрило законопроект о проведении референдума в регионе по вопросу смены места размещения базы ВВС США Футэмма. В сентябре местные жители собрали почти 100 тыс. подписей с требованием проведения плебисцита. Согласно тексту законопроекта, власти должны организовать референдум в течение шести месяцев после утверждения губернатором Дэнни Тамаки.

Вместе с тем министр обороны страны Такэси Ивая отметил, что правительство считает нужным оставить базу Футэмма на Окинаве.

В 1999 году Япония и США достигли договоренности и переносе авиабазы из густонаселенного города Гинован, где частые полеты американских вертолетов создавали угрозу местным жителям, в северный район Хэноко. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

Власти Окинавы согласились с этим решением только в 2013 году, однако через два года решение отменил действующий тогда глава региона Такэси Онага, потребовав убрать базу за пределы региона. После его смерти в 2018 году был избран новый губернатор Дэнни Тамаки, который также выступает против присутствия объекта в границах региона.